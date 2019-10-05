В 16-ти регионах Центрального федерального округа объявлен так называемый «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщают синоптики, с 6 по 8 октября там ожидаются сильный ветер, дожди и снег.
2019-10-05T16:35:00+03:00
2019-10-05T16:39:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2513989-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 05 октября 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…