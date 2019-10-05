Российская авиакомпания iFly уклонилась от таможенных платежей на 100 миллионов рублей

По сведениям РБК, Счетная палата выявила нарушения на Внуковской таможне. Чартерный перевозчик взял в лизинг за границей самолет и занизил его стоимость почти в 3 раза. В авиакомпании утверждают, что оценку стоимости самолета проводили независимые эксперты. В Счетной палате отмечают, что такая схема выявлена в России впервые.