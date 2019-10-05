Совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса объявили в розыск

По сведениям

ТАСС, бизнесмена заподозрили в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на Мытной улице. Дело ведет полиция Москвы. Детали не уточняются. В Таганском суде ТАСС сообщили, что следствие будет ходатайствовать о заочном аресте Фукса — заседание назначено на 11 октября. Роман Фукс — брат украинского и российского бизнесмена и девелопера Павла Фукса. Основной владелец «Теремка» — предприниматель Михаил Гончаров. В интервью РБК он сказал, что Роман Фукс вышел из этого бизнеса.