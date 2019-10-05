Двухэтажный автобус перевернулся в  британском графстве Девон

Пострадали более 10 человек. Местная полиция с сообщает, что на место происшествия направлены машины скорой помощи и спасательный вертолет. Движение по участку шоссе, где произошло ДТП, временно перекрыто. Причины ДТП аварии выясняются.
2019-10-05T16:33:00+03:00
2019-10-05T16:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 05 октября 2019
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