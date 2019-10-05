Следователи проводят проверку по  факту обвала грунта в котловане на Карамышевской наб.ережной

Следователи проводят проверку по факту обвала грунта в котловане на Карамышевской наб. Как сообщила «Интерфакс» представитель столичного главка СК Юлия Иванова, обвал произошел на строительной площадке. На месте работают следователи. Информация о возможно пострадавших уточняется.