Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране гражданки РФ Юлии Юзик

Как сообщил «Эхо Москвы» пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко, российская сторона запросила у МИД Ирана консульский доступ к Юзик и затребовала официальных разъяснений причин задержания россиянки.
2019-10-05T16:30:00+03:00
2019-10-05T16:31:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 05 октября 2019
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