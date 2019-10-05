Снег ожидается в Москве в ночь на понедельник

Об этом предупредил сегодня Гидрометцентр, сообщает агентство ТАСС. По словам синоптиков, в ночь на 7 октября температуры достигнут отрицательных отметок. Однако днем будут плюсовые температуры, поэтому снежный покров не образуется. Отмечу, столичная автоинспекция призвала водителей подготовить автомобили к первому снегу.