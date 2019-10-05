Грозненский Ахмат одержал победу в первом же матче под руководством Игоря Шалимова

Дело в этом напряженном матче обученных, но незатейливых команд решил всего один точный удар защитника Анхеля. Ахмат выиграл со счетом 1-0 и поднялся на 11 место. Для Уфы, которая занимала шестое и играла дома несомненная неудача, отсюда буря возмущения, прежде всего судейством. По мнению руководителей клуба, арбитр Владислав Безбородов не назначил два верных пенальти, которые не кажутся таковыми даже после внимательных просмотров. Уфа призывает не много, ни мало к отставке главы судейского корпуса Александра Егорова. Что же до Ахмата, то Игорь Шалимов не дает публике скучать. Он посвятил эту победу президенту Чечни Рамзану Кадырову, у которого сегодня день рождения. Приятно начинать с победы – добавил Шалимов и вот здесь с ним спорить не приходится.

Сегодня играются еще три матча 12 тура чемпионата России по футболу. Несколько минут назад Оренбург одержал вторую победу подряд. После Спартака команда победила московское Динамо.