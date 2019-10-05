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16:03, 05 октября 2019

Иранские дипломаты не подтвердили информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик

Ранее о её возможном выходе на свободу рассказывали в МИДе исламской республики.
В ответ на просьбу разъяснить ситуацию с задержанием Юлии Юзик и предоставить к ней доступ дипломатов в Министерстве Иностранных Дел только пообещали рассказать все подробности позже. Об этом «Эху» рассказал пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко. Накануне про скорое освобождение журналистки рассказывал посол Ирана в Москве. Он отмечал, что Юзик задержали только для дачи показаний, но не уточнил по какому делу.
О том, что россиянку поместили под стражу стало известно в ночь с четверга на пятницу. Об этом в фейсбуке написал её бывший муж, журналист Борис Войцеховский. По его словам, сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции забрали Юзик из отеля, выломав при этом дверь, а подозревают её в связях с израильскими спецслужбами. В сообщении сказано, что женщине грозит как минимум десять лет лишения свободы в иранской тюрьме.

Юлия Юзик – автор книги о террористках-смертницах «Невесты Аллаха». Ранее она работала на журнал «Русский Newsweek» и газету «Комсомольская правда».



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