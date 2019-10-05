В РПЦ призвали уважать судебные решения в отношении фигурантов так называемого «московского дела»

Вместе с тем, как сказал в эфире государственного телевидения глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, нельзя не обращать внимание на изъяны системы.

Митрополит Иларион добавил, что хотел бы надеяться на то, что живет в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей и на объективность следствия. При этом он добавил, что последние события не всегда вписывались в эту картину. Именно с этим, по мнению митрополита, были связаны недавние массовые выступления в защиту людей, преследуемых после акций протеста.