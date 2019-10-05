В ВКС заверили, что в случае размещения оружия каким-либо государством в космосе, это не пройдет незамеченным

По словам начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), генерал-майора Анатолия Нестечука, в случае размещения орудия в космосе каким-либо государством Россия это увидит. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, Россия не размещает орудие в космосе: «Мы строго придерживаемся этой концепции».

Так же генерал-майор отметил, что за развитием ситуации в космосе следи главный центр разведки космической обстановки РФ. «Мы видим все, что происходит в космосе на всех направлениях, на всех плоскостях. Уверенность у вероятных наших противников, партнеров должна быть в одном – эта работа под нашим контролем», подчеркнул А.Нестечук.