На орбите функционируют в интересах Минобороны более 90 российских спутников – начальник штаба ВКС Нестечук

По словам начальника штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолия Нестечука на орбите функционируют в интересах Минобороны более 90 российских спутников. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, орбитальная группировка России насчитывает 150 космических аппаратов, из которых более 90 являются спутниками военного назначения.

«Из общего числа космических аппаратов российской орбитальной группировки более 90 аппаратов функционируют в интересах Министерства обороны России, то есть космические аппараты военного назначения, и более 60 аппаратов функционируют в рамках выполнения федеральной космической программы и в интересах других министерств и ведомств», — сказал А.Нестечук.

Также генерал-майор отметил, что идет процесс «стремительного совершенствования и обновления» российской орбитальной группировки. «Если раньше было около 200 аппаратов, то сегодня несколько меньше. Не потому, что у нас возможности стали меньше, а потому, что улучшилась качественность состояния наших космических аппаратов, улучшилась элементная база, повысилась надежность», — пояснил он.

«В соответствии с государственной программой вооружения до 2025 года мы практически по всем направлениям развития орбитальной группировки достигнем хороших результатов. Улучшилось качественное состояние наших космических аппаратов, элементная база, повысилась надежность. Если раньше аппарат одного типа на орбите выполнял задачи 3-6 месяцев, то сегодня мы имеем показатели до 15 лет» – подчеркнул генерал-майор.