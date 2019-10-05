На инспектора управления ФСИН по Северной Осетии завели дело о халатности из-за недосмотра за полицейским

Об этом говорится на сайте регионального управления СК. По версии следствия, 31-летний житель Владикавказа нарушил условия домашнего ареста. Майор ФСИН ничего об этом не сказала. Полицейскому после этого случая не ужесточили меру пресечения. В итоге он нарушил правило еще раз – отправился на работу к бывшей жене и убил ее. В сообщении СК нет имени полицейского, однако обстоятельства совпадают с делом Вадима Техова. Во ФСИН ранее сообщали, что тот дважды нарушал правила домашнего ареста и во время второго совершил убийство, — отмечает телеканал «Дождь». Издание «Кавказ-Реалии» сообщает, что Техова уволили из полиции после того, как стало известно, что он бил свою жену.