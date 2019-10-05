На инспектора управления ФСИН по Северной Осетии завели дело о халатности из-за недосмотра за полицейским

Об этом говорится на сайте регионального управления СК. По версии следствия, 31-летний житель Владикавказа нарушил условия домашнего ареста. Майор ФСИН ничего об этом не сказала. Полицейскому после этого случая не ужесточили меру пресечения. В итоге он нарушил правило еще раз – отправился на работу к бывшей жене и убил ее. В сообщении СК нет имени полицейского, однако обстоятельства совпадают с делом Вадима Техова. Во ФСИН ранее сообщали, что тот дважды нарушал правила домашнего ареста и во время второго совершил убийство, — отмечает телеканал «Дождь». Издание «Кавказ-Реалии» сообщает, что Техова уволили из полиции после того, как стало известно, что он бил свою жену.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Госкорпорация «Росздрав» Кажется, что президент вообще (ну совсем!) не понимает, ни как работает здравоохранение в России, ни как оно должно работать. Кажется, что живущий в полном отрыве от реальности президент России, мыслями по-прежнему в далёких 70-х, когда трава была зеленее, солнце ярче, а медицина бесплатная и все довольны…