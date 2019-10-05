В Грузии простились с композитором Гией Канчели

Он похоронен в Тбилиси в пантеоне писателей и общественных деятелей, — сообщает агентство ТАСС. Гражданская панихида проходила в Тбилисском театре имени Руставели. Пришли тысячи людей, среди которых были представители власти и оппозиционные политики. В течение всей панихиды звучали произведения Канчели.

Народный артист СССР умер 2 октября на 85-м году жизни после продолжительной болезни.