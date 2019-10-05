Бюджетникам и пенсионерам в Севастополе вовремя не выдали зарплаты и пенсии

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева сообщает агентство Интерфакс. Чиновник сказал, что причиной стал технический сбой в казначействе. Он также добавил, что сотрудники начали набивать платежки по пенсиям в ручном режиме. В итоге более чем половине пенсионеров, по словам Развожаева, деньги перечислили. Он также добавил, что к этому моменту работа системы восстановлена. Пенсии планируется перевести в понедельник в первой половине дня, зарплаты – до конца рабочего дня, в понедельник.