Бюджетникам и пенсионерам в Севастополе вовремя не выдали зарплаты и пенсии

Об этом со ссылкой на исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева сообщает агентство Интерфакс. Чиновник сказал, что причиной стал технический сбой в казначействе. Он также добавил, что сотрудники начали набивать платежки по пенсиям в ручном режиме. В итоге более чем половине пенсионеров, по словам Развожаева, деньги перечислили. Он также добавил, что к этому моменту работа системы восстановлена. Пенсии планируется перевести в понедельник в первой половине дня, зарплаты – до конца рабочего дня, в понедельник.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Госкорпорация «Росздрав» Кажется, что президент вообще (ну совсем!) не понимает, ни как работает здравоохранение в России, ни как оно должно работать. Кажется, что живущий в полном отрыве от реальности президент России, мыслями по-прежнему в далёких 70-х, когда трава была зеленее, солнце ярче, а медицина бесплатная и все довольны…