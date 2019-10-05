Несколько тысяч жителей Гонконга вышли сегодня на акцию против решения властей запретить демонстрантам надевать маски. Об этом сообщает газета South China Morning Post. Большинство протестующих надели маски и черную одежду. Сведений о серьезных столкновениях демонстрантов с полицией не поступало.