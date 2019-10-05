Россиянин Хачанов проиграл 5-й ракетке мира австрийцу Тиму в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин Карен Хачанов проиграл 5-й ракетке мира австрийцу Доминику Тиму в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Пекине. Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6, 7:5 в пользу представителя Австрии. В финале Тим встретится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и греком Стефаносом Циципасом.