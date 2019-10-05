Российский МИД предупредил соотечественников в Париже о предстоящих акциях протеста

Как сообщает агентство Интерфакс, дипломаты советуют избегать людных мест в столице Франции из-за проведения там в воскресенье марша правых организаций. В сообщении подчеркивается, что будут действовать повышенные меры безопасности. Движение транспорта ограничат. Возможны столкновения демонстрантов с полицией.