В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у российской стороны будет «десятки минут» на решение об ответном пуске ракет. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), генерал-майор Анатолий Нестечук.

«Подлетное время бывает разное в зависимости от направления — откуда летит, как летит. Конкретную цифру вам говорить не буду. Я скажу, что эта цифра требует серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно — не минуты, не десятки минут, более десятков минут», сказал он.

Ранее сообщалось, что орбитальная группировка российской исстемы предупреждения о ракетном нападении в перспективе будет состоять из десяти космических аппаратов «Тундра», развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году.