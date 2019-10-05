В рамках госпрограммы вооружения в 2021 году планируется построить три новых радиолокационных станции. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), генерал-майор Анатолий Нестечук.

«Полным ходом идет строительство еще 3-х новых станций (РЛС). Это значит, что полностью эти работы обеспечены со стороны Минобороны РФ, успешно реализуется строительным комплексом Минобороны. Строим станции в Воркуте, где планируется завершить уже в 2021 году. Там будет исключительно новая радиолокационная станция с очень интересными боевыми возможностями, значительно превышающими боевые возможности существующих РЛС», — сказал он.

Также идет строительство, добавил генерал-майор, в Оленегорске Мурманской области, которое закончится в 2022 году. «И начнем строительство новой станции в Севастополе, в республике Крым, завершение которого планируется в 2024 году. В целях дальнейшего развития системы предупреждения ракет о нападении, мы сегодня прорабатываем вопросы, в том числе о размещении строительства радиолокационных станций высоко-заводской готовности и в других регионах», — сказал он.

А.Нестечук также отметил, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в новой государственной программе вооружения после 2025 года.

«Нам очень важно получать информацию о противнике на других стратегических воздушно-космических направлениях. Мы знаем эти места и очень активно работаем над тем, чтобы в последующем в государственной программе вооружения коллегами в Министерстве обороны это было воплощено в конкретное решение», — добавил начальник штаба.