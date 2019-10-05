Бывшего совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса по некоторым данным объявили в розыск по обвинению в крупном мошенничестве. Следствие попросило суд о заочном аресте предпринимателя.

Бизнесмен Роман Фукс по версии следствия совершил преступление при строительстве жилищного комплекса премиум-класса на Мытной улице в Москве. Об этом рассказал агентству ТАСС источник, близкий к Следственному комитету. Комплекс строила учреждённая Фуксом компания Олтэр. Она входит в MosCityGroup, которой руководил брат обвиняемого, украинский олигарх Павел Фукс. Его ещё раньше тоже объявили в розыск. Около года назад в отношении компании-застройщика возбудили уголовное дело. 400 дольщиков признали потерпевшими. Дом, в котором они должны были получить квартиры еще 8 лет назад, построен, но до сих пор там никто не живёт. Следствие считает, что полученные застройщиком средства пошли на другие цели. Таганский суд попросили заочно арестовать Романа Фукса. Ходатайство рассмотрят в следующую пятницу, сообщили агентству в пресс-службе суда. Фукс совладелец нескольких компаний, в прошлом ему принадлежала доля в сети блинных «Теремок». Теперь же ей предположительно владеют члены семьи бизнесмена, следует из данных СПАРК.

Основатель «Теремка» Михаил Гончаров сообщил РБК, что узнал об уголовном деле в отношении Романа Фукса от журналистов. Полиция по словам бизнесмена не обращалась к нему с вопросами о бывшем совладельце сети блинных.