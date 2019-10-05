Столичная автоинспекция призвала водителей подготовиться к первому снегу. Сегодня Гидрометцентр распространил прогноз, согласно которому он может пойти в ночь на понедельник. При этом синоптики отметили, что днем снежного покрова на земле не будет из-за плюсовых температур.