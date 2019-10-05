Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей

Такая оценка содержится в докладе Центробанка о жилищном строительстве. Речь идет о покупке квартиры с жилой площадью 18 квадратных метров на каждого члена семьи. В России это минимальный норматив на одного человека. В ситуации, когда на каждого приходится не 18, а 30 квадратных метров, доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, составляет менее 30%, — пишет РБК.