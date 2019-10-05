В Омске ученикам 2 класса предложили сидеть за партой по трое из-за нехватки помещений

Об том сообщает сайт МБХ Медиа со ссылкой на родителей школьников. Мать одного из учеников, Ирина Коротичева, рассказала, что в лицее № 145 расформировали один из пяти вторых классов. Родителям предложили определитьс: или они переводят ребенка в другую школу – или оставляют, но тогда дети будут сидеть втроем. Родители выразили несогласие. Они утверждают, что лицей не предлагает никаких других вариантов. В учебном заведении эту ситуацию пока не комментировали.
Самое обсуждаемое
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…
Госкорпорация «Росздрав» Кажется, что президент вообще (ну совсем!) не понимает, ни как работает здравоохранение в России, ни как оно должно работать. Кажется, что живущий в полном отрыве от реальности президент России, мыслями по-прежнему в далёких 70-х, когда трава была зеленее, солнце ярче, а медицина бесплатная и все довольны…