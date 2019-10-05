В Омске ученикам 2 класса предложили сидеть за партой по трое из-за нехватки помещений

Об том сообщает сайт МБХ Медиа со ссылкой на родителей школьников. Мать одного из учеников, Ирина Коротичева, рассказала, что в лицее № 145 расформировали один из пяти вторых классов. Родителям предложили определитьс: или они переводят ребенка в другую школу – или оставляют, но тогда дети будут сидеть втроем. Родители выразили несогласие. Они утверждают, что лицей не предлагает никаких других вариантов. В учебном заведении эту ситуацию пока не комментировали.