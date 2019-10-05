В Якутии во время охоты на медведя погиб экс-депутат госсобрания

Как сообщает агентство Интерфакс, Александр Крылов отправился в лес на квадроцикле. На дорогу перед ним вышел медведь. Крылов выстрелил, после чего медведь упал. Бывший депутат решил подойти к животному, но в этот момент на него напал другой медведь, который, как выяснилось, находился рядом.