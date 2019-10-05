Совладелец сети блинных «Теремок» Роман Фукс объявлен в розыск

Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, бизнесмена заподозрили в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на улице Мытная в Москве. В Таганском районом суде агентству сказали, что следствие будет просить о заочном аресте Фукса.