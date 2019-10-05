Противоречивая информация поступает о задержанной в Тегеране российской журналистке Юлии Юзик

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Аббаса Мусави сообщило, что россиянку освободят в ближайшее время. Также приводились слова Мусави о том, что журналистка не является подозреваемой – ее задержали для дачи некоторых объяснений. Эти комментарии последовали за вызовом в российский МИД посла Ирана в Москве.

В то же время, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Иране Андрея Ганенко сообщает, что иранский МИД сегодня не подтвердил сведения о скором освобождении Юзик. Посольство потребовало обеспечить доступ к россиянке и дать разъяснения.

О задержании в Иране журналистки, писавшей книги о терроризме на Кавказе, стало известно накануне. Бывший муж Юзик Борис Войцеховский сказал, что его экс-супругу обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей грозит до десяти лет тюрьмы.