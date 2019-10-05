В Тюменской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу местного села по статье о неуважении власти

О решении в отношении Олеси Фадеевой сообщает сайт МБХ Медиа. В материалах дела говорится, что в августе она опубликовала в социальной сети «Одноклассники» видеоролик, где подросток употребляет непристойное выражение в адрес президента. К этому обвинению прилагаются объяснения учительницы русского языка, а также программиста, которые усмотрели в ролике оскорбление главы государства. Полицейские опросили мать мальчика. Женщина рассказала, что в августе с детьми была в гостях у Фадеевой и та сняла его сына на мобильный телефон. По словам Фадеевой, мальчик сказал, что он гражданин СССР, но никого не оскорблял, — пишет сайт «Медиазона».