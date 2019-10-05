В Якутске прошел пикет в поддержку Габышева, которого ФСБ обвинила в экстремизме из-за обещания изгнать Путина

В Якутске прошел массовый пикет в поддержку Александра Габышева, которого ФСБ обвинила в экстремизме из-за обещания изгнать Путина. По данным сайта «Якутия-Инфо», в акции в защиту мужчины, называющего себя шаманом, приняли участие около 60 человек. Участники стояли с плакатами «Я/Мы – шаман», «Нет карательной медицине» и «Руки прочь от Саши— шамана». Это был призыв к соблюдению статей Конституции, — сказал в интервью «Якутии-Инфо» один из участников мероприятия, представитель движения «Левый фронт» Артур Дрон.

Александр Габышев в марте начал пеший поход в Москву. В конце прошлого месяца его задержали в Бурятии и на самолете доставили в Якутск. После того, как на Габышева завели уголовное дело, психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым.