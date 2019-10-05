Иранский МИД пообещал вскоре освободить задержанную российскую журналистку Юлию Юзик. Там настаивают, что она не является подозреваемой.

Уверения в том, что Юзик в скором времени выйдет из-под стражи, прозвучали на встрече посла Исламской республики в России Мехди Санаи с замглавы МИДа Игорем Моргуловым. По словам дипломата, иранские правоохранительные органы хотят прояснить ряд вопросов. Что это за вопросы, при этом, не уточняются. Между тем чуть ранее журналист и бывший муж Юзик Борис Войцеховский утверждал, что сегодня ее ждет суд. По его словам, журналистке грозит до 10 лет тюрьмы. На своей странице в Фейсбуке Войцеховский пишет, что Юзик на днях по приглашению прилетела в Тегеран, где ранее она уже работала корреспондентом. По приезде у нее, как отмечается, отобрали паспорт, а затем бойцы Корпуса стражей исламской революции забрали журналистку прямо из гостиницы. По словам Войцеховского, Юзик в телефонном разговоре сказала, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

Ранее ряд организации потребовали немедленного освобождения Юлии Юзик из-под стражи. Среди них – Международная и Европейская федерация журналистов.