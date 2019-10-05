В Москве открылся первый стационар детского хосписа «Дом с маяком»

Сегодня в столице открылся первый стационар детского хосписа «Дом с маяком», который пока существует на благотворительные пожертвования. О некоторых подробностях рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«Открылся стационар, в котором 15 палат для детей — одна палата для одной семьи. Это бесплатно для семей с любой пропиской, с любым гражданством.

Бывает так, что ребенка привезли, например, из региона в Москву для лечения от онкологии, и если лечение не помогло, ребенок в том состоянии, когда невозможно везти обратно, то эти дети могут остаться до конца в хосписе. Так же можно будет оставить в стационаре ребенка в случае, если родитель сам попал в больницу», — рассказала она.

По словам Л.Мониавы, хоспис существует пока только на благотворительные пожертвования. «Мы очень надеемся, что будет какая-то субсидия от правительства Москвы на работу стационара, но пока мы существуем на обычные пожертвования», — отметила она.

Детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение, созданное при поддержке Фонда помощи хосписам «Вера» и «Подари жизнь».