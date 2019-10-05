Грозненский футбольный клуб Ахмат" выиграл первый матч с новым тренером

В рамках 12-го тура российской премьер-лиги он оказался сильнее команды «Уфа» – встреча закончилась со счетом 1:0. Игорь Шалимов возглавил «Ахмат» несколько дней назад, сменив Рашида Рахимова – последний был отправлен в отставку после серии поражений грозненской команды.