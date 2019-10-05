РБК: Счетная палата заподозрила авиакомпанию iFly в уклонении от таможенных платежей на сто миллионов рублей

Счетная палата заподозрила российскую авиакомпанию iFly в уклонении от таможенных платежей на сто миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет по итогам проверки, проведенной Счетной палатой. В документе не упоминается iFly. Однако, по сведениям издания, речь идет именно об этом перевозчике. Утверждается, что компания взяла в лизинг самолет за границей и таким образом недоплатила в бюджет более ста миллионов рублей.