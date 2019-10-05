В МИДе Ирана пообещали вскоре отпустить задержанную российскую журналистку Юлию Юзик

В ведомстве сказали, что она не является подозреваемой — Юзик задержали для прояснения ряда вопросов. Такие разъяснения последовали за вызовом в российский МИД представителя посольства Ирана в Москве. О задержании журналистки, которая занимается общественными проектами на Северном Кавказе, стало известно накануне. Ее бывший муж Борис Войцеховский рассказал «Эху», что у Юзик в аэропорту отобрали паспорт. В ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции, журналистку задержали и в субботу, сегодня, ее ждет суд.
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