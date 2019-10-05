Суд в Петербурге отправил в СИЗО двух росгвардейцев

Как считает следствие, вымогая деньги у трудового мигранта, бойцы чуть не убили полицейского.

Бойцы Росгвардии Константин Семенцов и Юрий Цветков, согласно материалам дела, патрулируя район, остановили трудового мигранта. У него оказались проблемы с документами. Росгвардейцы потребовали мужчины взятку в размере семи тысяч рублей. Часть денег они просто похитили при личном досмотре. Другую часть надо было передать в оговоренный день.

Однако пострадавший обратился в полицию. В итоге бойцов взяли с поличным. Но они решили уехать с места преступления и сбили одного из полицейских. В след злоумышленникам прозвучали выстрелы. Одна из пуль задела мигранта. Он всё это время находился в машине. Вместо того, чтобы помочь человеку, росгвардейцы ударили его, отняли смартфон и выкинули свою жертву из автомобиля. Надо отметить, что сами фигуранты дела показаний не дают.

Подозреваемые просили отправить себя по домашний арест.