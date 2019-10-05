Использование модели корпорации в здравоохранении усложнит ситуацию в отрасли – «Альянс врачей»

По мнению заместителя председателя профсоюза «Альянс врачей» по развитию регионов Анастасии Тарабриной модель корпорации только усложнит ситуацию в системе здравоохранения. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что будущее за страховой медициной.

Президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» поднял вопрос о гипотетической возможности создать госкорпорацию по медицине по аналогии с «Росатомом», объединившим атомную энергетику, оставив при этом Минздрав в качестве контролирующего ведомства.

По мнению А.Тарабриной, идея создания медицинской корпорации «неверная» и «преждевременная».

«Это решение преждевременное, и оно не совсем верное. Я не вижу каких-то положительных результатов в работе корпорации («Росатом»). Я вижу, что все там непрозрачно, что много коррупционных скандалов. Огромные деньги выделяются, а каких-то результатов работы мы не видим. То же самое будет и в медицине, ситуация в этом случае только усугубится. Я считаю, что будущее в страховой медицине как раз, а не в том, что предлагают на сегодняшний момент», — отметила она.