В правила дорожного движения планируют ввести новый термин – «средства индивидуальной мобильности»

Как рассказал в интервью Коммерсанту начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, к этой категории будут причислять электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, а также обычные самокаты, скейты и роликовые коньки. В правилах планируется прописать, что их владельцы должны ездить по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не выше 20 км/час.

Мнение о том, что для владельцев самокатов, сигвеев и скейтов нужно ввести ряд ограничений, разделяет большинство опрошенных корреспондентом «Эха» людей. Среди них – Степан, который отметил, что сам ни на одном из этих средств не катается. По его словам, катающиеся люди иногда доставляют неудобства – причем как на улице, так и под землей.

Елена также выступает за ограничения, несмотря на то, что она регулярно пользуется самокатом.

Игорь же, напротив, считает, что какое-либо регулирование излишне. По его словам, он никогда ни с какими жалобами как со стороны пешеходов не сталкивался.

Еще же один человек выразил мнение, что если не вводить ограничения для катающихся на электросамокатах и гироскутерах, то это в какой-то момент может привести к хаосу.

В мае ряд экспертов на круглом столе в Мосгордуме предлагал ввести для владельцев электросамокатов водительские права. Депутаты в свою очередь, говорили о возможности поправок в правила дорожного движения из-за этой категории транспорта.