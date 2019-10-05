Переговоры между США и Северной Кореей должны возобновиться сегодня

Несколько дней назад северокорейская делегация прибыла в Швецию.

Переговоры должны начаться, спустя семь месяцев без диалога между двумя странами по вопросу ядерного разоружения после того, как саммит в Ханое закончился неудачей — президент США Дональд Трамп тогда отклонил предложение лидера КНДР Ким Чен Ына закрыть ядерный полигон в обмен на снятие санкций с Пхеньяна.

В этот раз, как сообщают американские СМИ, Администрация Трампа намерена сделать Киму рискованное предложение: приостановить санкции ООН с северокорейской текстильной и угольной продукции на три года в обмен демонтаж основной северокорейской ядерной установки в Йонбене и остановку производства высокообогащенного урана.

Два дня назад, через несколько часов после объявления о возобновлении переговоров, Пхеньян запустил с субмарины ракеты в территориальные воды Японии — с целью, как считается, усилить давление на Вашингтон в преддверии встречи с Стокгольме. Но на Трампа, по сообщениям прессы, испытания не произвели никакого впечатления — он намерен продолжить переговоры, в случае успеха которых должен состояться четвертый по счету саммиту двух лидеров.

По мнению американских экспертов, скорое возобновление переговоров после громкой отставки советника Белого Дома по национальной безопасности Джона Болтона, противника любых сделок с КНДР, может быть воспринято Пхеньяном как слабость Вашингтона и желание пойти на уступки.