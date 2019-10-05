В России по решению суда арестованы квартиры и счета основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о мошенничестве. Об этом рассказал РБК представитель организации.

Активы американского бизнесмена были арестованы за несколько дней до заседания по мере пресечения Майклу Калви. Срок его домашнего ареста истекает 13 октября. Следствие попросит его продлить. СМИ сначала сообщили, что под арестом оказалось якобы всё имущество Калви и других фигурантов, но представитель его инвестфонда Baring Vostok уточнил в интервью РБК: речь идёт только об их квартирах и счетах, а также жилплощадях близких родственников. В фонде подчеркнули: решение было принято цитата «в отсутствие каких-либо активных следственных действий».

Калви, его делового партнёра, гражданина Франции Филиппа Дельпаля и ещё нескольких человек, в России обвиняют в мошенничестве. По версии следствия они украли у банка Восточный два с половиной миллиарда рублей. Сторона обвинения считает, что фигуранты во главе с Калви якобы организовали передачу банку переоценённого залога по одному из кредитов и нанесли ущерб другим акционерам финансовой организации. Калви настаивает: акции стоили не 600 тысяч рублей, как утверждает следствие, а 3 миллиарда. Уголовное дело инвестор связывает с конфликтом акционеров вокруг банка. Тем временем, адвокаты по данным ряда СМИ готовятся представить суду результаты ещё одной экспертизы, которая подтверждает, что залог был оправданным. Защита ещё раз потребует прекращения уголовного дела основателя инвестфонда Baring Vostok.

Первоначально Калви и его бизнес-партнёр Дельпаль находились в СИЗО. Их туда поместили в феврале. Спустя пару месяцев Калви отпустили под домашний арест. Дельпалю меру пресечения изменили в августе, накануне визита президента Владимира Путина во Францию.