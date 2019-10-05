Уволенный главврач больницы, где перевозили пациентов в машине с овощами, несет ответственность – «Альянс врачей»

Главный врач Дергачевской районной больницы, пациенты которой доставлялись на необходимые процедуры в автомобиле с овощами, уволен. Подобное отношение к пациентам является преступлением. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председателя профсоюза «Альянс врачей» по развитию регионов Анастасия Тарабрина.

«Действительно, это ужасно. Такое отношение к людям вообще преступно. Пациенты после гемодиализа не должны перевозиться в таких условиях, где параллельно коробки с овощами. У меня это вызвало шок. Здесь не врачи виноваты, а, безусловно, главный врач, как организатор. Он непосредственно несет ответственность, так же как и наряду с чиновниками Минздрава, которые допускают такие вещи», — сказала она.

Ранее появилась видеозапись, опубликованная в социальной сети Instagram. На этой видеозаписи видно, как люди едут в микроавтобусе для хозяйственных нужд, а рядом в салоне лежат сетки с капустой и картонные коробки.