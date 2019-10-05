В Якутске прошел массовый пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом

Из-за его обещания дойти пешком до Москвы и изгнать Путина было возбуждено уголовное дело. Мужчину обвинили в экстремизме и признали невменяемым. Как сообщает сайт «Якутия-Инфо», на сегодняшнюю акцию в поддержку Габышева люди вышли с плакатами «Свободу шаману», «Россия с тобой» и «Нет карательной медицине». Один из участников акции отметил, что Александр Габышев смелый человек, который не побоялся идти против власти.

По данным сайта «Якутия-Инфо», в акции участвовало около 60 человек. Обошлось без задержаний.