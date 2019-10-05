В МВД предлагают ограничить скорость, с которой передвигаются владельцы электросамокатов и гироскутеров

Это предусматривают изменения в правила дорожного движения, — сообщает газета ««Коммерсант»» со ссылкой на начальника научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина. По его словам, в правила собираются ввести новый термин: «Средство индивидуальной мобильности». Это понятие будет включать, в том числе, моноколеса, скейты, роликовые коньки и обычные самокаты. В правилах планируется прописать, что владельцы средств индивидуальной мобильности должны ездить по велосипедным дорожкам и тротуарам со скоростью не выше 20 километров в час.