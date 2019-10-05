В Ростовской области задержали сбежавшего из колонии заключенного

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН, осужденного поймали при содействии местных жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности после того, как выяснилось, что в колонии заключенного оставили без надзора.
2019-10-05T12:30:00+03:00
2019-10-05T12:32:42+03:00
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12:30, 05 октября 2019
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