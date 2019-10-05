Суд наложил арест на квартиру и счета основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление фонда. Арест наложен в рамках обеспечительных мер. Майкл Калви и еще ряд руководителей Baring Vostok были взяты под стражу в феврале по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».
2019-10-05T12:30:00+03:00
2019-10-05T12:31:35+03:00
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12:30, 05 октября 2019
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