Суд наложил арест на квартиру и счета основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на заявление фонда. Арест наложен в рамках обеспечительных мер. Майкл Калви и еще ряд руководителей Baring Vostok были взяты под стражу в феврале по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».