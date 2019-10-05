Совладельца сети кафе «Теремок» Романа Фукса объявили в розыск

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на улице Мытная. Агентство ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд сообщает, что следствие будет просить о заочном аресте Фукса. Заседание назначили на 11 октября.
2019-10-05T12:30:00+03:00
2019-10-05T12:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 05 октября 2019
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