Совладельца сети кафе «Теремок» Романа Фукса объявили в розыск

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве при строительстве дома на улице Мытная. Агентство ТАСС со ссылкой на Таганский районный суд сообщает, что следствие будет просить о заочном аресте Фукса. Заседание назначили на 11 октября.