В Саратовской области уволили главврача больницы после скандала с перевозкой пациентов в машине с овощами

Об этом сообщил зампред регионального правительства Сергей Наумов. Он также потребовал от теперь уже бывшего главного врача Дергачевской больницы Шамиля Хусаинова извиниться перед пациентами. Поводом для проверки стало появление видео в социальных сетях. На этих кадрах пациентов после гемодиализа везут в машине, загруженной капустой и неизвестными коробками. При этом люди придерживают груз, чтобы он не упал на них.
2019-10-05T12:30:00+03:00
2019-10-05T12:30:48+03:00
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12:30, 05 октября 2019
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