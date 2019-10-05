Руководство Первого канала изменило правила поддержки участников проекта «Голос»

Это произошло спустя почти полгода после скандала в финале прошлого сезона детского телешоу.

Звонки по телефону за участников телешоу больше не примут. Зрители смогут отправить только СМС-сообщения. На каждом этапе шоу разрешено только одно с конкретного номера. Раньше Первый канал принимал до 20ти таких СМС. После голосования отправитель текстового сообщения должен дополнительно подтвердить свои действия, чтобы его выбор засчитали. Правила голосования канал ужесточил после скандала весной в финале очередного сезона проекта «Голос.дети». победителем тогда объявили дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Десятилетняя Микелла Абрамова набрала 56 с половиной процента, тогда как её конкуренты, по общему мнению выступавшие не хуже, сильно отстали. Интернет взорвался негодованием, появились предположения о накрутке голосов. Такого разрыва между участниками никогда не было, признал гендиректор Первого канала Константин Эрнст и пообещал тщательное расследование. Оказалось, что голоса в пользу победительницы и правда накрутили. Канал аннулировал итоги детского конкурса и в итоге признал победителями всех трёх финалистов. На спецэфир, во время которого об этом стало известно, дочь Алсу не пришла.

О новых правилах на телешоу вчера объявил ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев.