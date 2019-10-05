В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом

Участники держали плакаты «Свободу шаману!». Россия с тобой!", «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине». Это был призыв к соблюдению статей Конституции, гарантирующих защиту прав и свобод человека, сказал один из участников акции, представитель движения «Левый фронт» Артур Дрон.

Житель Якутска Александр Габышев в марте начал пеший поход в Москву, чтобы, как он говорил, провести обряд изгнания Путина. В сентябре его задержали. Было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышева признали невменяемым.