Уволен главный врач больницы в саратовской области, где инвалидов перевозили в фургоне с овощами

Это произошло после публикации ролика с одной из таких поездок.

Заместитель председатель правительства Саратовской области Сергей Наумов назвал происходящее грубейшим нарушением, которому не может быть объяснения. Он отметил, что ответственного за такую перевозку пациентов главврача Дергачевской больницы Шамиля Хусаинова уже освободили от должности.

Ранее в социальных сетях был опубликован видеоролик, где видно, как четыре женщины едут в кузове микроавтобуса. Некоторые из них не могут даже разогнуть ноги, потому что им мешают мешки и коробки с овощами. Интернет-портал «СарБК» пишет, что в этом фургоне больных перевозят на гемодиализ из поселка Дергачи в город Энгельс. Они вынуждены проезжать в таких условиях около пятисот километров каждую неделю.

По данным издания, вопрос о предоставлении микроавтобуса для пассажирских перевозок сейчас обсуждают в поселковой администрации.

Местные СМИ пишут, что фургон с овощами принадлежит Дергачевской больнице и как правило используется по различным хозяйственным нуждам.