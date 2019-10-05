Первый канал после скандала изменил правила голосования в шоу «Голос»

Теперь зрители смогут выражать поддержку понравившимся участникам только по смс. Телефонные звонки приниматься не будут. С одного номера можно отправить только одно сообщение на каждом этапе конкурса. Прежде канал принимал до 20-ти сообщений с одного номера. После отправки смс проголосовавший должен будет дополнительно подтвердить свои действия, чтобы голос засчитали, — пишет агентство Интерфакс. В апреле победительницей шоу «Голос. Дети» была объявлена дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова. Однако результаты были аннулированы после обнаруженных накруток в ходе голосования. Первый канал в итоге объявил победителями всех финалистов.
2019-10-05T11:30:00+03:00
2019-10-05T11:33:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 05 октября 2019
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