Первый канал после скандала изменил правила голосования в шоу «Голос»

Теперь зрители смогут выражать поддержку понравившимся участникам только по смс. Телефонные звонки приниматься не будут. С одного номера можно отправить только одно сообщение на каждом этапе конкурса. Прежде канал принимал до 20-ти сообщений с одного номера. После отправки смс проголосовавший должен будет дополнительно подтвердить свои действия, чтобы голос засчитали, — пишет агентство Интерфакс. В апреле победительницей шоу «Голос. Дети» была объявлена дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова. Однако результаты были аннулированы после обнаруженных накруток в ходе голосования. Первый канал в итоге объявил победителями всех финалистов.